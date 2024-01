CdS: ” Il Napoli non c’è più. È sparito nel nulla, si è disintegrato, non è più una squadra”

Il commento di Pasquale Salvione (Cds)

Il girone infernale

“Il Napoli non c’è più. È sparito nel nulla, si è disintegrato, non è più una squadra. L’unico segnale tangibile lo ha dato andando a chiedere scusa ai tifosi dopo il vergognoso tracollo di Torino. Non c’è nessuno che può salvarsi in una situazione così imbarazzante, dal presidente fino all’ultimo dei calciatori. Figuracce del genere devono invitare a una riflessione profonda: De Laurentiis è chiamato a prendere in mano la situazione e a trovare delle soluzioni insieme a Mazzarri. C’è da tirare una linea e ripartire, con lucidità e senza esitazioni: perdere altro tempo potrebbe rivelarsi un altro autogol.