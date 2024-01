CdS – Il momento più triste per gli azzurri a Torino: la contestazione dei tifosi

Il Napoli ha subito l’ennesima sconfitta, ieri a Torino per 3-0, dopo una gara sofferta, agonizzante per gli azzurri a cui mancavano tante pedine tra infortuni e Coppa d’Africa. Anche Mazzarri, squalificato, ha guardato il naufragio dei suoi ragazzi da lontano, senza poter fare nulla. Tutto male, la gara di ieri contro i granata non salva nessuno, e i tifosi partenopei sono esplosi con la loro contestazione, come riporta il Corriere dello Sport. “Mazzarri, squalificato e prigioniero dei suoi tormenti in un gabbiotto della tribuna grigio come il suo presente, fatto di 7 punti in 7 partite di campionato e 4 sconfitte, assiste impietrito al naufragio di una squadra confusa e avvilita, e alla contestazione dei tifosi nel settore ospiti.

Il risvolto più triste va in scena dopo il 3-0, quando il popolo azzurro comincia a intonare un coro che fotografa la situazione: «Vaff… lo scudetto, meritiamo più rispetto». In rima. Un messaggio tanto paradossale quanto chiaro che sintetizza la vita attuale del Napoli: non si può vivere di ricordi e di rendita in un campionato lungo e combattuto che, al momento, racconta di un preoccupante ritardo di 5 punti dalla zona Champions alla fine del girone d’andata; di un imbarazzante -20 dal primo posto dell’Inter; e di un tremendo -22 rispetto al giro di boa della scorsa stagione.

E pensare che dieci mesi fa, a marzo 2023, il Napoli blindava proprio lo scudetto all’Olimpico battendo 4-0 il Torino tra l’estasi e i canti di uno stadio tinto d’azzurro. C’era una volta. Appunto”.