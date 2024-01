Zapata, l’ex che non perdona: conto sempre aperto. Tutti i suoi numeri contro. Tanti ex in campo

Zapata vede Napoli e… fa gol. Duván si è affacciato al nostro campionato con la maglia azzurra: 37 partite e 11 gol al suo attivo. Poi le strade si sono divise e il colombiano, dopo le esperienze con Udinese e Sampdoria, è esploso con l’Atalanta. È proprio con la Dea che ha puntato il mirino su una delle sue ex squadre, il Napoli appunto: 4 gol e sei assist (quattro in A e due in Coppa Italia). Ora Zapata veste di granata e oggi ci riproverà per dare nuove ambizioni europee al Toro reduce dalla sconfitta di Firenze. Duván sarà naturalmente titolare oggi contro la squadra di Mazzarri, altro ex della sfida, con al fianco Sanabria, fresco di rinnovo al 2026, favorito su Pellegri, che appare però in crescita.

Ivan Juric ci crede: «Abbiamo un’occasione per dare un segnale ai nostri tifosi: vogliamo fare bene in queste venti gare che ci mancano, in classifica siamo tutti vicini. Per il 2024 mi auguro di continuare a giocare così e di migliorare i risultati: ci esprimiamo ad alti livelli, spero che tutto si trasformi in risultati che porterebbe sicurezze ed entusiasmo. In queste venti partite possiamo fare grandi cose. Ho sensazioni positive, ci stiamo allenando con la giusta intensità ma contro il Napoli servirà anche un po’ di fortuna».