TORINO-NAPOLI: TOP & FLOP

E’ appena terminata la sfida Torino–Napoli, valida per la 19^ e ultima giornata del girone di andata di serie A.

Un dramma tutto partenopeo con una squadra che deve arrendersi in modo scandaloso ai granata generando un forte imbarazzo.

TOP: NESSUNO

FLOP:

De Laurentiis: non bastano più le scuse e le promesse fatte a fine dicembre. Il saldo del mercato di gennaio dice +23 milioni (non è neanche corretto perché un acquisto di solito è ammortizzato in quattro esercizi). Ben tredici mesi senza avere ancora il sostituto di Kim, provocando la vergogna di avere una delle coppie di difensori centrali tra le più scarse della serie A. Al Napoli manca il terzo centrocampista da mettere in campo fino a metà e febbraio e siamo ancora in trattativa??? La scelta di Mazzarri è l’ultima follia di un casting fatto come fosse il presidente della Longombarda. Lo scudetto di un anno fa non è il lascia passare per la vita e forse non è ancora chiaro che questa squadra rischia la serie B.

Mazzarri: ci ha provato Walter ad allungarsi la carriera. L’ultima fiche lanciata prima di dedicarsi alla meritata pensione. Non sono bastate le dichiarazioni di amore verso il 4-3-3 ne’ gli abbracci ai calciatori al momento dei gol (quando si segnava ancora). I numeri sono impietosi e da esonero immediato. Gli vorremo sempre bene per il passato, ora è il momento di prendere un allenatore vero.

Meluso: anche lui fallisce la sua ultima grande occasione e sembra pronto per la pensione. Danno fastidio ancora una volta le sue parole prima di Torino da dirigente di terza fascia e sembra l’ideale YESMAN presidenziale buono solo per ricoprire ufficialmente (a prezzo di saldo) un ruolo previsto obbligatoriamente. Dispiace denigrarlo perché sembra una persona perbene, ma questi profili non saranno mai da Napoli.

Marco Lepore