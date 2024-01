Serie A, 19a Giornata, Empoli-Milan 0-3: rossoneri padroni del campo, netta vittoria

Al Castellani è sceso il Milan delle grandi occasioni, riprendendo il filo interrotto con il passaggio di consegne dal 2023 al 2024. Tris e belle giocate, è lo spettacolo del Diavolo sotto lo sguardo attento del neo-consulente Zlatan Ibrahimovic.

Factory della Comunicazione

Pronti e via ed il Milan parte subito forte a cospetto di un Empoli apparso intimorito. La prima rete del 2024 porta la firma di Loftus-Cheek, all’11’, su assist di Rafa Leao su una sua progressione che lascia sul posto Ebuehi, per il centrocampista inglese è la seconda marcatura in campionato. Il primo tempo dei rossoneri non lascia nulla al caso: corto e pronto nel gestire il possesso palla, chiudendo ogni varco per i sterili tentativi toscani. Intorno alla mezz’ora, al 31′ Giroud raddoppia dagli undici metri, punizione decretata per fallo di mano di Maleh. Per il francese è record: la rete numero 9 in Serie A più la rete messa a segno in Champions League, rappresentano la doppia cifra, la 14a consecutiva, unico giocatore a riuscirci dalla stagione 2010-2011, come dai dati Opta.

Nella ripresa il Milan controlla la partita, registrando la cronica difficoltà empolese nel trovare la via della rete. La terza rete, però, giunge solo nel finale, all’88’, con la prima marcatura in Serie A del 19enne ivoriano Chaka Traorè, che bissa la prima rete in Coppa Italia.

EMPOLI – MILAN 0-3 (0-2)

Empoli (4-2-3-1): Caprile; Ebuhei (27’ pt Ranocchia), Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Grassi (29’ st Marin), Maleh; Gyasi, Baldanzi, Cambiaghi; Caputo (29’ st Maldini). All. Andreazzoli.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (25’ st Bartesaghi), Kjaer (39’ st Gabbia), Hernandez, Florenzi (35’ pt Jimenez); Reijnders, Adli, Loftus-Cheek (25’ st Musah); Pulisic, Giroud, Leao (39’ st Traore). All. Pioli.

Arbitro: La Penna di Roma 1

Marcatori: 11’ pt Loftus-Cheek, 31’ pt rig. Giroud, 43’ st Traore

Ammoniti: Calabria, Jimenez (M), Marin (E)

A cura di Domenico Rusciano