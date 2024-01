Gazzetta – Orfano di Osimhen, il Napoli si affida a Kvara per uscire dalla crisi

Orfano di, il Napoli deve affidarsi al talento diper uscire dalla crisi, magari sperando in un colpo vincente da fuoriclasse per cancellare definitivamente il clamoroso gol sbagliato un mese fa qui a Torino, ma nell’altro stadio della città: dentro quel controllo sbagliato a tu per tu con Szczesny e a quel tiro sbilenco in curva contro la, c’è la sintesi del periodo nero in cui è caduto il fuoriclasse georgiano, ormai bersaglio sistematico dei raddoppi e degli interventi duri dei suoi avversari.

Ma Kvara deve cominciare ad aiutarsi da solo, non reagendo alle provocazioni e rimanendo concentrato sul suo ruolo di leader tecnico della squadra. Il Napoli ha bisogno dei suoi guizzi per ripartire, per riprendere la corsa verso quella Champions che nella stagione scorsa lo ha consacrato a livello internazionale, permettendogli di entrare per la prima volta nella classifica del Pallone d’oro. Kvara è talento e istinto, è emozione e magia. Ma oggi al Napoli serve di più di qualche lampo: Khvicha deve prendere per mano la squadra, tornando a divertire e a divertirsi.

Senza Osimhen, è lui la stella indiscussa. Ed è la situazione migliore anche per andare oltre, in ottica rinnovo futuro. Se ne parlerà in primavera, ma Kvara punta a un nuovo accordo che rispecchi il suo nuovo status da top della Serie A. Da quando c’è Mazzarri, ogni gol di Kvara (Atalanta e Cagliari) ha portato a una vittoria: non è un caso, non può esserlo. Così Napoli aspetta: un colpo di Kvaramagia per sognare ancora e credere nel quarto posto.