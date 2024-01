Supercoppa Femminile Frecciarossa – Domenica a Cremona c’è Roma-Juventus, è quasi caccia al biglietto

SUPERCOPPA FRECCIAROSSA

A cantare l’inno di Mameli sarà Arisa; nella mattinata di sabato 6, invece, il trofeo e le mascotte dei due club in Piazza Stradivari. Dalle 18.45 le conferenze stampa di allenatori e calciatrici. Nell’intervallo del match (al via alle 15.15, diretta Rai 2) l’intitolazione dei Distinti dello ‘Zini’ a Gianluca Vialli

L’attesa sta per finire. Domenica 7 gennaio alle ore 15.15, allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona (con diretta su Rai 2 dalle 15), Roma e Juventus si contenderanno l’edizione numero 27 della Supercoppa Italiana Femminile, che quest’anno potrà contare su Frecciarossa come Title Sponsor. La squadra di Alessandro Spugna, campionessa d’Italia in carica, punta a confermarsi detentrice del trofeo dopo il successo ai rigori nel novembre del 2022 al ‘Tardini’ di Parma; la Juventus, invece, aveva vinto le precedenti tre Supercoppe e si è garantita il diritto di giocarsi il titolo grazie alla vittoria nella finale di Coppa Italia proprio contro la Roma a Salerno, nel giugno scorso.

MATCH PROGRAMME È online il match programme di Roma-Juventus: sedici pagine da sfogliare gratuitamente, con all’interno i saluti delle istituzioni, le rose e le statistiche delle due finaliste, gli Opta Facts, l’albo d’oro e il riepilogo di tutti i 18 precedenti tra le giallorosse e le bianconere.

CONFERENZA STAMPA Roma e Juventus arriveranno a Cremona nella giornata di sabato 6, dopo aver svolto nelle rispettive sedi l’allenamento di rifinitura. Alle 18.45, presso la sala stampa dello stadio ‘Zini’, è in programma la conferenza stampa dell’allenatore bianconero Joe Montemurro e di una calciatrice, seguita alle 19.15 dalla conferenza stampa del tecnico giallorosso Alessandro Spugna e di una giocatrice. Le due conferenze stampa saranno disponibili, subito dopo la conclusione, sul canale YouTube della FIGC Femminile.

BIGLIETTERIA Quello di Cremona sarà un weekend di grande festa, con il pubblico che sta rispondendo in massa: sono oltre 5.000 i biglietti già emessi, con la possibilità per i tifosi di acquistare i tagliandi per la partita anche nel giorno della gara direttamente al botteghino dello ‘Zini’ (Piazzale Domenico Luzzara) a partire dalle ore 11. I biglietti possono altrimenti essere acquistati presso le agenzie Vivaticket abilitate e sul sito figc.vivaticket.it. Il costo del biglietto intero è di 5 euro, mentre i biglietti ridotti al costo di 1 euro sono riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 7 gennaio 2004), agli Over 65 (nati prima del 7 gennaio 1959), agli abbonati della U.S. Cremonese (solo online, inserendo il codice dell’abbonamento) e agli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso (solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando la tessera).

ARISA E I FREESTYLER Sarà la voce di Arisa ad accompagnare l’ingresso in campo di Roma e Juventus: la cantante si esibirà con uno dei suoi brani più celebri e, successivamente, intonerà l’inno di Mameli. A dare spettacolo nei minuti che precederanno il calcio d’inizio, anche i freestyler della Fast Foot Crew: Anastasia Bagaglini (che a dicembre, in Kenya, si è laureata campionessa del mondo) e Giuseppe Cardaropoli, protagonisti di uno show andato in scena anche nell’ultimo Mondiale in Qatar o a EURO 2020.

IL RICORDO DI ‘GIANLUCA VIALLI’ A un anno e un giorno dalla scomparsa di Gianluca Vialli, la Supercoppa Frecciarossa sarà anche l’occasione per ricordare un grande uomo e un grande calciatore, a cui il Comune di Cremona ha voluto intitolare il settore Distinti dello stadio ‘Giovanni Zini’. La cerimonia si svolgerà durante l’intervallo della partita, alla presenza del sindaco Gianluca Galimberti, dell’assessore allo sport Luca Zanacchi, del presidente del consiglio comunale Paolo Carletti e dei familiari di Vialli, capodelegazione della Nazionale campione d’Europa nel 2021.

TROPHY TOUR Nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio dalle 9 alle 13, il trofeo che verrà assegnato alla squadra vincitrice sul prato dello ‘Zini’ sarà a disposizione dei tifosi per essere ammirato e fotografato. Con la coppa ci saranno anche le mascotte delle due squadre (Romolo e Jay) e i freestyler della Fast Foot Crew. Oggi, venerdì 5 gennaio, la coppa è invece esposta dalle 16 alle 18 presso il centro commerciale CremonaPo, che ha ospitato in queste settimane un’area promozionale dell’evento.

ARBITRO La Supercoppa Femminile Frecciarossa sarà diretta da Silvia Gasperotti di Rovereto. Gli assistenti saranno Michele Decorato di Cosenza e Stefania Signorelli di Paola. Quarto ufficiale Abdoulaye Diop di Treviglio.

IL REGOLAMENTO In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari della durata di 15′ ciascuno. Qualora persistesse il risultato di parità, la Supercoppa Frecciarossa verrebbe assegnata – come accaduto nell’ultima edizione disputata – ai calci di rigore.

