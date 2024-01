Si riflette su Politano, ma a gennaio ADL ha detto no

Il rinnovo di contratto non c’è stato, o quanto meno tarda ad arrivare, ma l’offerta araba a cifre notevoli è giunta a destinazione, quindi Politano non può non pensarci ed il suo agente lo ha detto chiaramente. Il Napoli, però, sembra intenzionato a non privarsi del suo esterno durante questa sessione di mercato invernale. Sul Mattino si legge: “ De Laurentiis ha alzato un muro: non lo cederà a gennaio. Anzi si prepara a un incontro per il rinnovo. Vuol accontentarlo. Non è escluso che del contratto nuovo si possa discutere durante la Supercoppa, magari proprio con un blitz a Riad del suo procuratore, o anche prima. Ma in ogni caso Politano resta al Napoli. Nei piani futuri De Laurentiis non pensa a un addio: Politano ha 30 anni e in ogni caso l’offerta per il futuro non sarà superiore a un triennale. Ovvero fino al 2028. Ma è chiaro che queste sono le riflessioni in corso nel Napoli.”

