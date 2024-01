Serie A – Inter-Verona 2-1, finale con polemiche: Inzaghi è campione d’inverno

Allo stadio San Siro di Milano è andato in scena il lunch-match dell’epifania tra Inter e Verona. Match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri passano in vantaggio al 13esimo minuto di gioco con Lautaro Martinez sempre più capocannoniere della Serie A. Il pareggio Verona è firmato da Henry al minuto 74′. Poi succede di tutto nel finale, con l’Inter che non ci sta a perdere e in modo arrembante e con la spinta del San Siro trova la rete del 2-1 con Frattesi.

Tante polemiche dei giocatori dell’Hellas per un gol ( come detto anche dall’arbitro Dazn Luca Marelli ) che era da annullare per un fallo in area di rigore. Ma non finisce qui, perchè al minuto 100 viene fischiato un calcio di rigore per il Verona dopo revisione al Var di Fabbri. Ma Henry si fa ingannare dalla tensione e lo manda sul palo graziando Sommer, l‘Inter e Simone Inzaghi. I nerazzurri sono campioni d’inverno con 48 punti in classifica e attendono la risposta della Juve inseguitrice, di scena domani a Salerno.

Il tabellino del match

INTER-VERONA 2-1

13′ Lautaro Martinez; 75′ Henry (V); 93′ Frattesi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (83′ Frattesi), Acerbi, Bastoni; Dumfries (61′ Darmian), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (83′ Sanchez), Carlos Augusto (73′ Dimarco); Thuram (73′ Arnautovic), Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Bisseck, Asllani, Klaassen, Sensi. Allenatore: Inzaghi

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig (73′ Cabal); Duda, Suslov; Ngonge, Folorunsho, Mboula (46′ Lazovic); Djuric (73′ Henry). A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Faraoni, Hongla, Kallon, Serdar, Saponara, Cruz, Pontes, Bonazzoli. Allenatore: Baroni

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

VAR: Nasca

Ammoniti: Suslov (V), Coppola (V)

Espulsi: Lazovic (V)

Note: recupero 1′ e 9′; spettatori 71.691