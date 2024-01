“Oggi qualcuno ha deciso che doveva andare così”

Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, dopo la sconfitta con l’Inter, con gol irregolare di Frattesi, è intervenuto in conferenza stampa. Le parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Mi dispiace non parlare di calcio, ma sono deluso dall’episodio del 2-1 dell’Inter. È assurdo quanto successo oggi, perché se parliamo di VAR non è concepibile non annullare un gol per una gomitata su un nostro giocatore. A voi magari non frega nulla e io non voglio fare il piagnisteo, ma questa è una mancanza di rispetto clamorosa per una città, per i tifosi, per noi che ci facciamo un mazzo così tutti i giorni. E’ inutile scandalizzarsi, io sono veramente deluso da questo sistema, da due professionisti che rispetto ma è impossibile che non abbiano avuto la lucidità e la chiarezza di chiamare l’arbitro. Probabilmente qualcuno più in alto del VAR ha deciso che doveva andare così”.