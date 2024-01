Mercato, tutti i nomi sul taccuino di De Laurentiis e Meluso

Il Mattino oggi in edicola ha fatto il punto sul mercato del Napoli, che in quest’inizio di sessione ha già accolto Mazzocchi per il centrocampo. La società azzurra, per bocca del presidente De Laurentiis, non intende fermarsi qui ed è pronta a fiondarsi sui diversi profili sondati.

Se non dovesse andare in porto la trattativa col Genoa per Radu Dragusin, l’alternativa è rappresentata dal classe 2001 Martin Vitik dello Sparta Praga. L’asse più caldo in queste ultime ore è quello con l’Udinese, dove oltre a Samardzic si sarebbero intavolati discorsi anche per Nehuen Perez: operazione complessa quella per il centrale argentino dovuta a clausole contrattuali favorevoli al suo vecchio club, l’Atletico Madrid.

Nel folto elenco spicca anche il nome di Alessandro Buongiorno del Torino, avversario degli azzurri nella giornata di domani: il 24enne ha una valutazione di circa 22 milioni di euro, De Laurentiis ha iniziato le prime consultazioni con Cairo ma la trattativa non è per nulla semplice. Restando in Italia, ottenuta una prelazione su Zito Luvumbo del Cagliari che vale 20 milioni. Con la soppressione del Decreto Crescita e dei suoi benefici fiscali, accantonate le diverse piste estere: si registrano però valutazioni sul profilo di Clement Lenglet, attualmente all’Aston Villa e cercato anche dal Milan.