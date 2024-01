Juric: “Contro il Napoli la gara di Firenze alzando la qualità”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Ne riportiamo alcune in me rito alla gara di domani: “La settimana è andata bene, abbiamo lavorato con intensità e sono soddisfatto. Contro il Napoli vorrei ripetere la gara di Firenze, alzando la qualità negli ultimi metri. Dobbiamo fare un passo avanti per trasformare il gioco in punti. Gli attaccanti del Napoli sono di quelli che possono far gol in ogni maniera, quindi occorre attenzione, ed anche un po’ di fortuna. Djidji sta ritrovando velocità, per domani vediamo: ora posso dire che mi sembra stia molto meglio di tre settimane fa, è pronto. Contro il Napoli è un’altra occasione per avvicinarsi in classifica, questo è un campionato diverso dagli altri, lo abbiamo visto anche in queste giornate: è tutto ravvicinato, i valori sono vicini. Spero di dare un segnale alla nostra gente, vogliamo fare bene e vincere. Non so se Pellegri o Sanabria contro il Napoli, non ho ancora deciso”.

Factory della Comunicazione