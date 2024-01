Italia, a marzo si vola negli Usa per due test. Deciso il ritiro tedesco

In attesa delle ufficialità di rito, la Nazionale tornerà negli Stati Uniti a distanza di quasi 19 anni (Italia-Ecuador 1-1, nel giugno 2005 al Giants Stadium di New York) in occasione della sosta di fine marzo, per iniziare a preparare al meglio l’Europeo di Germania e, secondariamente, testare il clima statunitense in proiezione Mondiale 2026.

Factory della Comunicazione

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il programma della tournée che vedrà protagonisti i ragazzi di Spalletti è delineato: il 20 amichevole a Miami contro il Perù, il 24 spazio al test contro l’Ecuador a Philadelphia. Due avversarie di discreto livello, come richiesto dal ct. Gli azzurri si raduneranno nella sera del 17 marzo – ancora da stabilire se a Coverciano o a Roma e Milano, in base a questioni logistiche – dopo le gare di campionato della decima di ritorno. Il charter decollerà per gli Usa probabilmente il giorno dopo, con rientro in Italia subito dopo la seconda gara: la finestra consentirebbe al c.t. di avere i giocatori fino al 27, ma la volontà è di non creare disagi ai club con un’assenza dall’Italia più lunga.

Le due successive amichevoli in preparazione all’Europeo avranno luogo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno: l’Italia partirà per la Germania intorno al 7 e lo preparerà e vivrà – ora è sicuro – a Iserlohn. La città, di circa 90.000 abitanti, è in posizione strategica considerando le distanze relativamente brevi da Dortmund (30 chilometri) e Gelsenkirchen (65 chilometri), dove l’Italia giocherà le prime due gare, il 15 contro l’Albania e il 20 contro la Spagna. La terza gara contro la Croazia, a Lipsia (400 chilometri), richiederà comunque un trasferimento più lungo. Dopo un’accurata selezione fra le sedi proposte dall’Uefa, Iserlohn è stata preferita a Kaiserau e il ritiro azzurro sarà all’Hotel VierJahreszeiten.