Gazzetta – Il Tottenham non vuole svenarsi per Dragusin, il Napoli spinge per il sorpasso! Ecco l’offerta al Genoa

Napoli-Dragusin, avanti tutta. De Laurentiis spinge per consegnare il difensore rumeno a Mazzarri. Ne parla La Gazzetta dello Sport:

Ieri è arrivato in Italia Florin Manea, procuratore di Dragusin, che oggi incontrerà il club per fare il punto della situazione, partendo da due certezza: Radu piace tanto al Tottenham, che però non è disposto a fare follie. E piace tantissimo al Napoli, che ha già avanzato una prima offerta importante: 15 milioni più il cartellino di Ostigard e il prestito di Zanoli, che a prescindere dovrebbe comunque sbarcare in Liguria. Ma serve che il trasferimento di Zanoli diventi a titolo definitivo per sbloccare l’impasse.

Il Napoli è pronto ad assecondare le richieste del Genoa, per un affare complessivo da circa 25 milioni di euro. I rossoblù, però, preferirebbero monetizzare e aspettano la proposta ufficiale del Tottenham nei prossimi giorni, che difficilmente supererà i 18-20 milioni: in casa Spurs non c’è intenzione di svenarsi per un’alternativa. Ed è su questo punto che spera di spuntarla il Napoli, nonostante Dragusin veda la Premier come un obiettivo futuro: in azzurro c’è un posto da titolare che lo aspetta e un futuro da protagonista.