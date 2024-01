Frosinone-Monza 2-3: i brianzoli vincono col brivido finale

Al Benito Stirpe termina sul punteggio di 2-3 il secondo anticipo del sabato tra Frosinone e Monza. Obiettivo di ciociari e brianzoli è quello di ritrovare la vittoria, che in campionato manca rispettivamente dal 26 novembre e dal 10 dicembre – battuto il Genoa in entrambe le circostanze – e non è casuale che l’inizio della gara sia in perfetto equilibrio. A provarci per primi sono i ragazzi di Palladino – oggi squalificato – con Colpani: tiro di sinistro da fuori area di poco a lato, i padroni di casa rispondono con Cheddira che non inquadra lo specchio.

Dopo ulteriori fasi di studio, è il Monza a sbloccare il risultato (17′) con Dany Mota, bravo a raccogliere un assist di Carboni su corner e battere Turati. Frosinone pericoloso al 24′ ancora con Cheddira, ma l’attaccante marocchino di proprietà del Napoli colpisce di testa ma non trova la porta. Gialloblu vicini al pari anche con Harroui, sulla cui punizione è abile Di Gregorio a distendersi e mettere in corner. Il portiere brianzolo è però costretto al cambio per un problema al ginocchio, sostituito da Sorrentino. Prima dell’intervallo il Monza trova il raddoppio: Dany Mota ruba palla a Soulé ed in velocità serve Carboni che trafigge Turati.

Nel secondo tempo la prima iniziativa è dei ragazzi di Di Francesco con Caso, il cui destro da fuori è respinto da Sorrentino, bravo poco dopo a bloccare un tentativo col mancino di Soulé. Proprio il talento in prestito dalla Juventus è, suo malgrado, il protagonista del 3-0 degli ospiti: nel tentativo di ripiegare colpisce male la palla e deposita nella sua rete. Il Frosinone c’è ancora e trova il gol al 57′ con Harroui, che salta Caldirola e batte Sorrentino sul primo palo. L’inerzia della gara cambia e si riapre completamente al minuto 74: Soulé realizza un rigore concesso per fallo di D’Ambrosio su Caso. Fino al fischio finale assedio totale degli uomini di Di Francesco alla ricerca del pareggio ma il Monza tiene botta e conquista un successo di capitale importanza che significa decimo posto a 25 punti, meno due dalla Lazio e meno tre da Roma e Napoli. Il Frosinone resta a 19: quarta sconfitta consecutiva per i gialloblu, al primo vero momento di crisi dopo un sorprendente girone d’andata.

Di seguito il tabellino del match (fonte TMW):

Frosinone (3-4-2-1): Turati; Monterisi, Okoli, Lusuardi (84′ Ibrahimovic); Lirola (46′ Mazzitelli), Barrenechea, Harroui (84′ Cuni), Gelli; Soulé, Reinier (46′ Caso); Cheddira (60′ Kaio Jorge). All.: Di Francesco

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio (41′ Sorrentino); D’Ambrosio, Gagliardini (60′ Pablo Marí), Caldirola; Ciurria, Pessina, Bondo, Pereira (77′ Birindelli); Colpani (60′ Akpa Akpro), V. Carboni; Mota (77′ Colombo). All. Palladino (squalificato, in panchina Citterio)

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi

Marcatori: 18′ Mota (M), 45′ V. Carboni (M), 55′ aut. Soulé (M), 57′ Harroui (F), 76′ rig. Soulé (F)

Ammoniti: Gagliardini, Caldirola, Akpa Akpro D’Ambrosio, Colombo (M), Barrenechea, Monterisi, Lusuardi (F)