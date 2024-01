Telefonata De Laurentiis-Pozzo jr. per Samardzic manca poco o niente per averlo in azzurro

Aurelio De Laurentiis non delega, con l’Udinese proprio no, ci sono venti anni di sentimenti consolidati, tutto tangibile e dimostrabile andando a metter mano negli archivi del mercato e anche nel bilancio: e poi, in botteghe così costose, è il caso di presentarsi in prima persona, per far valere i rapporti.

Factory della Comunicazione

Samardzic non è una priorità del Napoli, lo diventerà a giugno quando Zielinski saluterà per andarsene, suo malgrado: sarebbe rimasto, certo che sì, ma il rinnovo è rimasto congelato in dinamiche che restano sempre un po’ misteriose. E comunque, tra sei mesi al Napoli servirà un trequartista che sappia essere anche mezzala, un uomo dai piedi di seta come li ha Samardzic, che al Maradona ha segnato un gol stratosferico, proprio per presentarsi in tutto il suo splendore: Aurelio De Laurentiis ha scelto, e dunque ha deciso, ma bisogna limare il prezzo.

I ventisette milioni iniziali sono già stati sgrossati un pochino, per ora si è fermi a venticinque – e sarebbero venti più cinque di bonus – che però dalla Spagna si tenta di ridimensionare ulteriormente. Mica facile. Fonte: CdS