Secondo incontro De Laurentiis-Conte: il patron ci prova, ma il tecnico ha una sola priorità

In previsione di un futuro nemmeno troppo lontano, De Laurentiis, presidente del Napoli, inizia a cautelarsi per trovare il nuovo allenatore, quando quasi sicuramente, Mazzarri lascerà a fine stagione. Il suo pallino resta Antonio Conte, che il patron partenopeo ha incontrato per la seconda volta, come riporta Alfredo Pedullà sul suo sito. “Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello durante Sportitalia Mercato, negli scorsi giorni Antonio Conte ha incontrato per la seconda volta di persona il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che spinge sul piatto mette tre anni di contratto. Conte ha accettato il secondo incontro per rispetto della piazza: non ha declinato, ha preso tempo perché non è convinto e in maniera molto educata ha riferito a De Laurentiis un nuovo aggiornamento. Sullo sfondo c’è l’idea di tornare a Milano, è il suo obiettivo principale, la priorità potrebbe essere (usiamo tutti i condizionali del caso) il Milan. Nessun incontro diretto: Moncada e Ibrahimovic spingono per un futuro con Conte, ci sarebbe da convincere Furlani, che starebbe pensando a Thiago Motta per diversi ragionamenti: la rilevanza del personaggio, l’ingaggio importante e la costruzione della squadra. Conte, dunque, ha una priorità e si chiama Milan”.

Factory della Comunicazione