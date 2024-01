Per il centrocampo è Hojbjerg il preferito, ma c’è un ostacolo. Il Napoli vira su Soumarè, ecco l’offerta

Il centrocampo del Napoli urge di uno o più rinforzi, ecco il motivo per il quale, si tenta in tutti i modi di arrivare a Samardzic, per il quale la trattativa è entrata nel vivo, ma si cerca di arrivare anche a Hojbjerg del Tottenham. Il club inglese però ha chiuso alla sua cessione in prestito, ed il Napoli vira su Soumarè del Leicester, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Il preferito resta Hojbjerg, ma la reticenza del Tottenham verso uno spostamento a titolo temporaneo obbliga Meluso e Micheli a muoversi in altre direzioni. Una conduce con decisione a Boubakary Soumaré, di proprietà del Leicester – con cui ha un contratto fino al 2026 – e in prestito al Siviglia, che vanta un’opzione per riscattarlo a 15 milioni. Ieri sera, peraltro, non è sceso in campo nella sconfitta interna con l’Athletic Bilbao per “motivi personali”. Gli andalusi, nel complesso, stanno vivendo una stagione da incubo in cui hanno cambiato tre allenatori e non sono disposti a lasciarlo andare a cuor leggero:o: sono ad un solo punto dalla zona retrocessione. Il francese però è tentato dalla Serie A, quindi se De Laurentiis desse il via li-libera all’investimento o almeno ad un prestito oneroso, sarebbe un affare ampiamente alla portata”.

