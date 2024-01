Guerrieri (CM.com): “La Juve si propone per un obiettivo del Napoli”

Factory della Comunicazione

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco Guerrieri, Calciomercato.com: “Per vedere Samardzic al Napoli manca ancora qualcosina. Il primo nodo da sciogliere vede l’offerta degli azzurri all’Udinese: il Napoli ha chiesto uno sconto rispetto ai 25 milioni di euro richiesti dai friulani. Il secondo nodo è trovare l’accordo con il padre del calciatore e con l’intermediario dell’affare, quindi le commissioni sono un qualcosa da dover risolvere quanto prima. Ci si aspettava di vedere questo affare chiuso in questi giorni, ma bisognerà ancora attendere. Le sensazioni è che il Napoli stia facendo anche il proprio gioco, chiedendo uno sconto all’Udinese e provando a risparmiare sulle commissioni. Sa che Samardzic non va d’accordo con Cioffi, anche se la sua priorità è la Juventus, che però non potrebbe provare a prenderlo prima di giugno. Il papà di Samardzic è un tipo piuttosto difficile da convincere (ride, ndr), ma non credo vivremo una nuova situazione come quella vista in estate con l’Inter. Inserimenti di Lazio e Juventus? La Juve è sempre alla finestra: vorrebbe prenderlo in prestito a gennaio e reinvestire poi i soldi, appena incasserebbe da una cessione. La Lazio c’ha provato in estate e poi non si è fatta più risentire. Il Napoli al momento è in vantaggio su tutte per Samardzic, perché ha già i 25 milioni di euro incassati dalla cessione di Elmas. Luvumbo-Napoli? Sondaggio esplorativo in vista dell’estate, più che per gennaio. Si sta informando con il Cagliari, ha già avuto qualche contatto con l’agente, ma il nome di Luvumbo non dovrebbe essere legato a quello di Politano. Politano vuole restare a Napoli, nonostante l’offerta dell’Arabia Saudita. Simeone? Se dovesse arrivare l’offerta giusta per lui e per il club, una cessione a gennaio è possibile. Il calciatore non è contento del poco spazio che sta ricevendo, vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane”.