(Grafico) Napoli e Torino le mette in campo il Corriere dello Sport

SENSAZIONI. Politano corre, con prudenza, verso il recupero. Sta smaltendo l’affaticamento che mercoledì l’aveva costretto a saltare l’allenamento in gruppo. Ieri l’esterno di Mazzarri ha svolto parte di allenamento personalizzato in campo e parte col gruppo. Mancano due giorni alla partita contro il Torino, già quella di oggi sarà giornata indicativa per valutare le sue condizioni.

Ha svolto lavoro personalizzato in campo anche Gaetano che dovrebbe farcela per domenica. Una buona notizia, data l’emergenza con l’assenza prolungata di Anguissa, in Coppa d’Africa, oltre a quella di Elmas, ceduto al Lipsia. Proprio a centrocampo sarà difficile perdersi in dubbi.

FORMAZIONE. Il tridente dei titolari sarà composto da Cajuste, Lobotka e Zielinski con alle loro spalle i soli Demme, reduce da un problema fisico e da tempo ai margini, e Gaetano, in attesa del mercato. Il ballottaggio principale riguarda il sostituto di Osimhen con Simeone stavolta favorito su Raspadori e Lindstrom che scalpita a destra: tutto dipenderà, ovviamente, da Politano. Anche in difesa le scelte sono forzate, o quasi, dato che per problemi fisici mancheranno Meret in porta (pronto Gollini), Natan in difesa e, come detto, Olivera a sinistra, dove agirà Mario Rui. Al centro, accanto a Rrahmani, Juan Jesus favorito ancora una volta su Ostigard. Di Lorenzo e Kvaratskhelia completeranno l’undici che Mazzarri sta costruendo per domenica. Avrà ancora un po’ di tempo e un paio di allenamenti per pensarci.

Fonte e grafico CdS