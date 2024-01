Gazzetta – Politano-Napoli, distanza sul rinnovo: l’Arabia è una pista concreta! Le cifre

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe portare Matteo Politano in Arabia:

“Per Matteo Politano ci sarebbero 21 milioni di motivi per lasciare Napoli e l’Italia, trasferendosi nella dorata Arabia Saudita. Che male ci sarebbe… l’hanno fatto anche campioni rinomati ben lontani dalla fine della carriera. L’Al-Shabab, dopo aver recapitato al Napoli un’offerta da 12 milioni di euro per il cartellino dell’esterno, ha compiuto un approccio formale anche con il suo procuratore, Mario Giuffredi. Le cifre della proposta d’ingaggio sono state confermate: un triennale da 7 milioni netti a stagione. Più del triplo, dunque, rispetto allo stipendio attualmente percepito dall’esterno offensivo azzurro da 2,2 più bonus.

Già questo basterebbe per far prendere seriamente in considerazione lo scenario di monetizzare nell’opulento esilio della Saudi Pro League. A dare ulteriormente corpo, c’è lo stallo che finora ha caratterizzato le discussioni con Aurelio De Laurentiis a proposito del rinnovo di contratto con il Napoli.

Il presidente, la scorsa estate, ha rinviato le negoziazioni dopo una chiacchierata interlocutoria che evidenziava una certa distanza. Si è impegnato, tuttavia, a far crescere lo stipendio previsto dall’accordo in vigore, che scadrà nel 2025. D’altronde, Politano è una delle poche note liete di quest’annata turbolenta (oltre che uno dei leader dell’Italia di Spalletti), dal rendimento ineccepibile: 6 gol e 5 assist per lui in 24 presenze complessive non lasciano spazio ad altre interpretazioni.

Incontro La tentazione araba costringe le parti ad un imminente confronto. Politano, per ragioni sportive e familiari, preferirebbe rimanere a Napoli e si è sempre detto favorevole alla permanenza.