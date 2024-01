Ferlaino vola a Rio e rivive nel club brasiliano l’acquisto di Careca

A 92 anni ha percorso 9300 chilometri per concedersi un Capodanno a Rio de Janeiro. Per Corrado Ferlaino , volato in Brasile con la compagna Roberta Cassol , è stata anche l’occasione per un amarcord. Invitato dall’imprenditore Michelagelo Simonelli , titolare del ristorante “Pasta e pallone” che è anche la sede del Napoli Club di Rio, e dal giornalista Luigi Giordano , Ferlaino ha ricordato il colpo di mercato realizzato esattamente 37 anni fa.

Gennaio 1987, mentre il Napoli lavorava per vincere il primo storico scudetto il presidente piazzava proprio in quella città un colpo di mercato. «Ero al Copacabana Palace quando mi parlarono di Careca , attaccante del San Paolo e della nazionale brasiliana. Vidi alcuni filmati delle sue partite e poi volai a San Paolo per un compromesso. L’accordo fu definito alla fine della stagione», ha ricordato Ferlaino, che venne messo su quella pista da Antonio Rosellini , agente Fifa di casa a Rio de Janeiro, recentemente scomparso. «In questa città mi sono trovato sempre benissimo: Rio è come Napoli, allegra».