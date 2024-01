“Dragusin non ha difetti”

In questi giorni di calciomercato, non si ferma di certo il campionato, con il Napoli che sta preparando la partita di domenica contro il Torino di Ivan Juric. L’allenatore e commentatore Claudio Onofri, è stato intervistato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre per parlare del periodo degli azzurri e del calciomercato in entrata:

Factory della Comunicazione

“Ho sentito parlare di Zanoli più Simeone e soldi per arrivare a Dragusin: fossi il Genoa, accetterei subito perchè Sabelli non è al livello dell’esterno del Napoli e perché Gilardino vuole una punta da affiancare a Retegui: il Cholito farebbe comodo.

A Napoli dicono che l’agente di Dragusin abbia aperto agli azzurri?

Ad oggi, il Tottenham sembra in vantaggio, perché ha offerto cifre importanti per il cartellino. Al di là di ciò che pensa il calciatore, il Genoa potrebbe preferire darlo alla squadra inglese per monetizzare. In ogni caso Dragusin è un ottimo prospetto. E’ molto alto e fortissimo di testa: ha uno stacco imperioso sia nella fase difensiva sia sui calci piazzati. L’altezza non è un aspetto negativo neanche sulla frequenza di passo, perché il ragazzo legge prima le traiettorie e riesce sempre ad anticipare l’avversario o annullare i suoi dribbling. Sono convinto che diventerà un calciatore di grande livello: è giovane e va aspettato, ma sta facendo vedere delle cose ottime, dimostrando una personalità superiore alla sua età. Di solito, gioca nel centro-destra o sinistra, come ‘braccetto’. Vedendolo così alto, temevo fosse lento: per fortuna, mi sbagliavo. Non ha difetti, da questo punto di vista: ha solo pregi”.