Asse di mercato con l’Udinese? In ballo un nome per il futuro

Non solo Lazar Samardzic: in casa Udinese gli azzurri avrebbero puntato anche Simone Pafundi, che finora ha trovato davvero poco spazio con i friulani (7 minuti in campionato e 53 in Coppa Italia). Il talento classe 2006 – in più occasioni fuori per scelta tecnica – potrebbe presto lasciare la squadra di Cioffi.

Se nei giorni scorsi Pafundi è stato più volte accostato alla Reggiana in Serie B, ora è seguito anche dal Napoli e, secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, nei discorsi per il possibile arrivo di Samardzic si sarebbe parlato anche di questo argomento. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.