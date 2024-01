E’ intervento ai microfoni di Radio Marte Enrico Fedele lasciando alcune dichiarazioni sul mercato e sulla prossima partita di campionato contro il Torino: “Mi chiedo chi sceglie i giocatori: Il Presidente? Siamo a dei proclami elettorali nella forma che non cambiano nulla nella sostanza. Mazzocchi è un ottimo rincalzo, Samardzic è un giocatore di talento ma non risolutivo. Il Napoli ha bisogno di un dirigente di calcio, in grado di scegliere assieme all’allenatore giocatori funzionali e temprati. Dragusin è un 2002, è un giovane: 30 milioni sono tanti. Il presidente deve farsi da parte, altrimenti non si faranno passi in avanti. Servirebbe un Maldini, in grado di avere credibilità con i calciatori, che parlando con uno che ha vinto portano rispetto. Servono giocatori di immediato utilizzo ed esperti. Politano-Arabia? Politano non ha un sostituto, se dovesse andar via bisognerebbe capire cosa farà il Napoli. Luvumbo? Ma al posto di chi? Le squadre si fanno con progetti seri, le trattative si fanno sentendo le due parti.

Difficile capire chi sta scegliendo i giocatori da prendere. Non c’è il Petrachi, il Maldini della situazione. Nel calcio non esiste il domani, c’è solo l’oggi che determina i risultati. Il futuro non esiste e i giocatori vanno presi in virtù del bisogno e del momento.

Torino-Napoli? Partita difficile, i granata ti giocano addosso. Va all’uno contro uno, sono squadra fisica e di grande tenuta atletica. Il Napoli non deve farsi annientare dalla ferocia degli avversari ed ha il dovere di fare risultato per prendere fiducia in vista di un ciclo non difficile e della Supercoppa Italiana”

