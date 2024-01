Rrahmani in evidente difficoltà, per Dragusin troppi 30 milioni

Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Station Radio, Nicola Mora ha espresso il suo parere anche a proposito del mercato del Napoli.

Factory della Comunicazione

Dei quattro centrali del Napoli, secondo lei, chi sta performando al di sotto delle aspettative?

“Sicuramente Rrahmani, indicato come il leader indiscusso della difesa. Natan, giunto da un campionato diverso e dopo aver subìto un infortunio, può vantare diverse attenuanti. Juan Jesus non può essere considerato un titolare, mentre Ostigard non sembra godere della fiducia del tecnico e dell’ambiente. Non vedo perché un giocatore delle qualità, fisiche e atletiche, del norvegese non possa giocare nella difesa a quattro del Napoli. Detto ciò, non vorrei essere nell’allenatore. Sono scelte, queste, sempre difficili. Soprattutto, in situazioni come queste, è sempre necessario poter apportare dei cambiamenti, sia tattici che nello spogliatoio, al fine di evitare un appiattimento. Il Napoli si è già mosso in tal senso proprio con l’arrivo di Mazzocchi”.

Dragusin vale davvero trenta milioni già nel mercato di gennaio?

“E’ una valutazione sicuramente altissima, anche se andrebbe considerato che, ad oggi, sono pochi i difensori centrali di qualità. Dragusin sta facendo ottime cose al Genoa. Tuttavia, non so se possa valere trenta milioni e se il Napoli possa permettersi di sborsare una cifra simile. Un calciatore giovane, pronto per spiccare il volo, ma parliamo di un costo forse elevato per gli azzurri”.