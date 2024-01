Ritrovando il gioco, il Napoli arriverà in Champions senza affanni

Eraldo Pecci, opinionista Rai Sport nonché doppio ex di Torino e Napoli, ha parlato ai microfoni di Si Gonfia la Rete del momento degli azzurri, attesi proprio della sfida ai granata in programma nel prossimo weekend.

Factory della Comunicazione

“Il mercato del Napoli? Credo che Maradona e Zico non arrivino più. Vai a comprare dei giocatori che non fanno la differenza mentre basta ritrovare quelli che hanno fatto la differenza l’anno scorso come Lobotka e Anguissa. Kvaratskhelia l’anno scorso è stato l’unico in Italia a fare la differenza.

Sono dell’idea che la squadra debba giocare tranquilla e arriverà tra le prime quattro con la pipa in bocca.

Perché la squadra non riesce a trovare tranquillità? L’anno scorso vinceva tutte le partite e aveva 20 punti di distacco sulla seconda. Non è questione solo di Napoli, perché il calciatore a volte è più in forma e a volte meno. Quando non è in forma cerca di fare più della normalità.

Mazzocchi? La differenza non la fa il mercato oggi. Kvaratskhelia l’anno scorso è stata l’eccezione. La regola non è che il mercato ti migliora adesso, oggi nel campionato italiano la forza è la base della squadra dell’anno prima. Cambiare oggi in Italia non è facile perché vengono le seconde scelte e delle volte le terze”.