Repubblica – Il Napoli ha fallito in estate con l’acquisto di Natan, e la “toppa” potrebbe essere Dragusin

L’infortunio alla spalla di Natan non è certo una buona notizia per il Napoli, nonostante il difensore non abbia mai convinto tutti troppo, considerando anche che all’inizio Rui Garcia non lo faceva giocare, per una questione linguistica, diceva. Ma ora bisogna correre ai ripari, ed il Napoli si è fiondato su Radu Dragusin del Genoa, come scrive oggi Repubblica. “ Il Napoli ha fallito la ricerca in estate con l’acquisto di Natan (attualmente infortunato alla spalla) e ci sta riprovando adesso con tutte le difficoltà di operare a gennaio”.

“Il Tottenham è in vantaggio, il giocatore e il suo entourage preferiscono gli Spurs e sono disposti anche ad attendere la fine della stagione per il trasferimento. Fino a quando non saranno definiti tutti gli accordi tra il Tottenham, il Genoa e il giocatore, il Napoli proverà a prendere Dragusin magari sfruttando le contropartite Ostigard e Zanoli. Le qualità del difensore rumeno, autore anche di due gol e un assist nel campionato in corso, e i suoi margini di miglioramento hanno spinto il Napoli ad arrivare fino ad una proposta economica di 20 milioni di euro”.