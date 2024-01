La questione Kvara ha portato un po’ di malcontento

L’esperto di calciomercato e giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto in diretta su Radio Marte lasciando alcune dichiarazioni sul Napoli: “Rinnovo Kvara? Il georgiano si è già visto arrivare nuovi giocatori che guadagnano più di lui. Insieme al rinnovo di Osimhen poi arrivato, e a quello non arrivato di Politano, è una situazione che ha portato un po’ di malcontento, che non aiuta il sorriso. La situazione con più di un muso lungo diventa più complicata per l’allenatore, che si trova a dover affrontare un problema in più rispetto al campo. Probabilmente il rinnovo di Kvaratskhelia arriverà. C’è da dire che i giocatori firmano contratti quinquennali? Garantendo lo stipendio anche se le cose vanno male, senza ridiscutere al ribasso se il giocatore delude le aspettative della Società. Certo, non avergli sottoposto il rinnovo porta una maggiore aggredibilità da parte delle altre concorrenti sul mercato.

Samardzic? Il Napoli vuole concludere, c’è il discorso relativo ai diritti d’immagine che porta via un po’ di tempo nei contratti del Napoli ma il calciatore è il primo obiettivo del club di De Laurentiis. Dragusin? Piace al Napoli ma non solo, questo permette al Genoa di tenere alte le pretese: il Tottenham lo segue, ha più disponibilità economiche del Napoli ed è forse un club più attrattivo per un ragazzo di venti anni. Il Napoli vuole investire, il centrale arriverà magari anticipando l’operazione che il club avrebbe voluto fare a giugno.

Simeone/Politano, voci di mercato? Difficile prevedere come evolverà la situazione. Politano ha un’offerta importante dall’Arabia ma non un’offerta che cambia la vita. Il problema è che il Napoli non ha avanzato proposte al momento, ci sono riflessioni in atto da entrambe le parti. Il futuro di Simeone è tutto da decifrare, a gennaio avrà più possibilità di giocare vista l’assenza di Osimhen, ma certo bisognerà capire se gli verrà concesso più spazio”.

Factory della Comunicazione