Il salernitano non sarà solo il sostituto del Capitano, tende ad attaccare anche

“Io non credo che Mazzocchi sia stato preso solo per sostituire Di Lorenzo. Ricordiamo – ha detto l’allenatore Paolo specchia a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – che Mazzocchi ora fa il terzino ma si è costruito una carriera molto ma molto ricca e articolata. Io credo che sia un giocatore completo. Più che l’attitudine a difendere ha quella di andare perché ha un gran passo, una buonissima tecnica, la mette bene dall’esterno, ha creato anche belle penetrazioni palla al piede andando al tiro. Quindi è un giocatore forte. Credo che il Napoli abbia preso una pedina sicura, non da aspettare e quindi credo possa servire a Mazzarri in qualsiasi modo. Credo che il Napoli abbia meno appeal più per noi che giudichiamo in loco e ci facciamo un’opinione non eccellente di come sia fatto il management a Napoli. Per i giocatori che hanno la possibilità di venire qui, invece, è sempre un traguardo importante. Soprattutto per giocatori medio-buoni. Io che ho auspicato il meglio per Mazzarri ti confesso che non ho trovato l’allenatore che ricordavo. Anche se non ha potuto fare granché. Comunque, non lo vedo così brillante come lo ricordavo”

