Grande sacrificio pur di avere Dragusin dal Genoa, in cambio soldi e due calciatori

Desiderio irresistibile di De Laurentiis è il talento serbo Samardzic dell’Udinese, 21 anni, centrocampista offensivo come sostituto di Zielinski, 29 anni, dato in uscita. De Laurentiis agisce da solo o ha a supporto un valido suggeritore tecnico? Perché Samardzic?

Per le esigenze immediate del Napoli, vista la difesa azzurra molto ballerina, ci sarebbe nel ventaglio degli obiettivi di gennaio il nome di un difensore centrale. Più di tutti si sussurra del romeno del Genoa Dragusin, 21 anni, 1,91, valutazione 30 milioni (col Tottenham in campo per prenderlo). Il Napoli sarebbe orientato a dare al Genoa 13 milioni più Zanoli e Ostigard. Il difensore centrale dovrebbe essere il primo obiettivo per rimettere in corsa il Napoli che non può mollare la conquista del quarto posto col prestigio e i soldi della prossima Champions. Rafforzata la difesa, la rosa attuale appare in grado di puntare al quarto posto, cinque punti lontano, alla pari delle formazioni concorrenti: Fiorentina, Bologna, Atalanta, Roma, Lazio. Gli obiettivi di cui più si parla (Hojbjerg, Soumaré, Samardzic, Emre Can) non cambiano il Napoli, un forte difensore centrale si e varrebbe la pena di un esborso notevole. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione