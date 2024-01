DAZN, il nuovo listino prezzi, tutto verso il rialzo

Anno nuovo, nuovi prezzi. Dazn ha svelato il listino aggiornato per abbonarsi alla piattaforma streaming, l’unica che possiede i diritti di tutte le partite di Serie A: l’aumento è significativo per quasi tutte le modalità, tranne per il pacchetto Standard mensile, ovvero quello più diffuso. Ma per chi vale questo aumento? Non solo per chi non si è mai abbonato, ma anche per chi vorrà rinnovare il contratto. In quest’ultimo caso, il prezzo rimarrà invariato fino alla scadenza: ad esempio, chi ha sottoscritto un abbonamento di 12 mesi nel maggio 2023, non subirà aumenti fino a maggio 2024, quando per rinnovare dovrà adeguarsi al nuovo listino, come scrive oggi il Corriere dello Sport.

i cambiamenti. Gli aumenti si applicano sin dal più “economico” dei pacchetti, Dazn Start, che comprende varie competizioni come Eurolega e Serie A di basket, la NFL, i più importanti incontri di boxe e di fighting, mentre per quanto riguarda il calcio è presente solo la Champions League femminile. Il costo annuale varia da 89.99 a 99 euro e il mensile da 13.99 a 14.99. La variazione si fa più consistente nei due pacchetti principali, quelli che comprendono tutta la Serie A, Europa e Conference League. Dazn Standard (che permette di usare l’applicazione si due dispositivi differenti contemporaneamente ma usando la stessa linea internet) non aumenta il costo del mensile, ma di quello annuale sì: pagando in un’unica soluzione si passa da 299 euro a 359 euro, mentre se si vuole pagare in rate mensili chi spendeva 30,99 euro al mese ora ne spenderà 34,99 euro. Rimane il più avanzato, Dazn Plus (grazie a cui si può usare la piattaforma su due diverse linee internet nello stesso momento): il costo mensile cresce di 4 euro da 55.99 euro a 59.99, così come l’abbonamento annuale a rate, da 45.99 a 49.99 euro, e l’aumento più significativo in assoluto lo subisce la sottoscrizione di 12 mesi in un’unica soluzione, che passa a 539 euro dai 449 attuali.