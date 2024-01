Affare Samardzic non a rischio. Gli altri nomi per il centrocampo

Ormai non è più una sorpresa: fra gli obiettivi di mercato del Napoli c’è un centrocampista per rendere nuovamente competitiva la zona nevralgica del campo dopo le difficoltà della prima parte di stagione. Identikit che – secondo Il Mattino – risponde al profilo di Lazar Samardzic dell’Udinese, nonostante non manchi la concorrenza. Sul giocatore si registra un assalto della Lazio e di Lotito, ma De Laurentiis può contare su un accordo di massima sia col padre del centrocampista sia con Pozzo. Ancora qualche divergenza sul fronte diritti d’immagine e sui bonus ai friulani, ma l’affare non è a rischio perché il croato ha già da tempo dato la sua disponibilità a vestire la maglia azzurra.

Un solo rinforzo potrebbe non bastare e allora l’idea è quella di ottenere qualcuno in prestito: occhi puntati su Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham) e Seko Fofana, attualmente all’Al-Nassr che potrebbe lasciare per un ritorno in Italia dopo gli anni trascorsi all’Udinese. Da registrare un interesse anche per Georgiy Sudakov dello Shakthar Donetsk. Il club ucraino è bottega cara e chiede 18 milioni per il suo cartellino mentre il giovane talento uno stipendio da 1,4 milioni per 5 anni.