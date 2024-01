A Torino serve la vittoria ad ogni costo, Simeone deve giocare di più

Durante il suo intervento ai microfoni di 1 Station Radio, Nicola Mora si è soffermato anche sull’attuale rendimento in campionato del Napoli, chiamato a riscattare gli ultimi risultati negativi già dal match contro il Torino.

Chi potrebbe avere lo scenario peggiore in caso di sconfitta tra Napoli e Torino?

“Assolutamente il Napoli, che deve tornare a vincere. Anche contro il Monza la squadra azzurra non ha dato riscontro positivo. Il Napoli, a discapito di una prestazione bella o brutta, ha assolutamente bisogno di tornare a vincere. Una sconfitta complicherebbe ulteriormente le cose. Il Torino non vive un periodo facile, ma gli azzurri vedrebbero ulteriormente allontanarsi la parte nobile della classifica in caso di insuccesso”.

Quanto inciderà l’assenza di Osimhen?

“Inciderà sicuramente tanto. Un giocatore che, per qualità fisiche e di leadership, è difficilmente sostituibile. Il Napoli può vantare sostituti importanti come Simeone e Raspadori, ma non si può negare che l’assenza del nigeriano sia difficile da sostituire”.

Come giudica la gestione di Simeone nell’ultima gara, contro il Monza? Come si sarebbe sentito se anche lei fosse stato chiamato in causa soltanto negli ultimi minuti?

“L’allenatore fa delle scelte e Mazzarri deve aver valutato in maniera ponderata. Parliamo, però, di un giocatore importante che, proprio per questo, non potrebbe essere soddisfatto. La scelta di Raspadori può essere condivisibile. Tuttavia, le difficoltà a sbloccare la gara avrebbero richiesto un inserimento dell’attaccante argentino meno tardivo. Un giocatore che lo scorso anno ha saputo essere decisivo anche in brevi spezzoni di gara deve poter godere di maggiore minutaggio. Non si può perdere l’incisività mentale di Simeone ed il suo apporto”.