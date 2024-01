“Terroni di m….a” ai tifosi napoletani, maxi squalifica per il capitano della Fiorentina Under 17

Lorenzo Biagioni, difensore e capitano della Fiorentina Under 17 si è reso protagonista, lo scorso maggio di un fatto grave, per cui ha subito una maxi squalifica a fine novembre scorso, come riporta FiorentinaNews. “Biagioni è stato squalificato per ben 10 giornate mentre la Fiorentina Under 16 (ai tempi squadra del calciatore) ha dovuto giocare due partite a porte chiuse. Questo in virtù di quanto accaduto la scorsa stagione a Napoli, durante la semifinale scudetto che vedeva opposti i partenopei e i giovani gigliati, il 17 maggio 2023. Dopo i vari ricorsi è arrivata a fine novembre la decisione definitiva del Giudice Sportivo, che ha disposto la stangata per il centrale viola. Il calciatore viola, reo di aver pronunciato la frase ‘Terroni di m***a’ nei confronti dei tifosi del Napoli, è stato punito severamente.

Factory della Comunicazione

Biagioni è stato squalificato per ben 10 giornate mentre la Fiorentina Under 16 (ai tempi squadra del calciatore) ha dovuto giocare due partite a porte chiuse. Questo in virtù di quanto accaduto la scorsa stagione a Napoli, durante la semifinale scudetto che vedeva opposti i partenopei e i giovani gigliati, il 17 maggio 2023. Dopo i vari ricorsi è arrivata a fine novembre la decisione definitiva del Giudice Sportivo, che ha disposto la stangata per il centrale viola. Il calciatore viola, reo di aver pronunciato la frase ‘Terroni di m***a’ nei confronti dei tifosi del Napoli, è stato punito severamente”.