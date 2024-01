Scotto: “Senza altri innesti Gaetano e Demme saranno confermati”

Giovanni Scotto, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato su Twitter le probabili mosse di mercato del Napoli: “Walter Mazzarri lascerà il Napoli a giugno e non sta incidendo sul mercato di gennaio. L’operazione Mazzocchi è funzionale alla cessione di Zanoli, che sarà valutato 20 milioni la prossima estate, sperando possa fare bene al Genoa. Gli innesti invernali non arriveranno per un cambio di modulo, ma l’allenatore sarà libero di sperimentare. L’obiettivo resta Samardzic per sostituire Elmas. Non si esclude un altro colpo, probabilmente dall’estero. Senza altri innesti Gaetano e Demme saranno confermati. Può partire Zerbin. Obiettivo principale poi è il difensore, che il Napoli vuole esperto della Serie A. No ai giapponesi che saranno impegnati in Coppa d’Asia, si monitora Dragusin e la sua trattativa col Tottenham. A De Laurentiis interessa molto Scalvini, ma difficile da prendere adesso. Piace anche Kiwior (ex Spezia), per il quale servirà un’offerta alta e che l’Arsenal non cede in prestito. Il Torino vorrebbe Simeone subito (in prestito): De Laurentiis ha rifiutato ma con la cessione di Buongiorno si potrebbe aprire una trattativa. In difesa nessuno è incedibile: Rrahmani è valutato 20 milioni e piace all’Atletico Madrid”.

