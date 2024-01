Più fiducia a Simeone e due acquisti di valore, “un segnale alla piazza”. Ne ha parlato in radio l’agente Marrucco

“È importante che gli acquisti di gennaio vengano fatti subito: gli innesti delle operazioni del mercato di riparazione che arrivano a fine mese – ha detto l’agente Fifa Fulvio Marrucco a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- diventano realmente disponibili a pieno regime a marzo, valutando i tempi di adattamento ad una squadra. Il Napoli ha ceduto Elmas, ora deve intervenire per rimpiazzare il macedone ma non solo. Si sa che le tempistiche del Napoli sono piuttosto lunghe per chiudere gli affari di mercato. I nomi che circolano al momento in orbita Napoli non credo possano risolvere le problematiche della squadra: vanno fatti due acquisti molto importanti per dare un segnale alla piazza e ai calciatori, ai quali si deve far capire che non vivono una fase liquidatoria del gruppo ma che c’è un progetto futuribile. Bisogna ridare fiducia nella progettualità. De Laurentiis negli ultimi mesi ha fatto tanti errori. Hojbjerg del Tottenham, il Napoli farà un sacrificio per portarlo in azzurro? Ormai i club europei conoscono perfettamente le strategie del Napoli e come si ha difficoltà a dialogare con un allenatore prospettico come Motta, così gli altri club quando trattano con il Napoli non hanno più la leggerezza di qualche anno fa. Il Napoli è ‘sgamato’ nel modo di condurre le trattative: è un club importante e come tale va trattato. Bisogna programmare la seconda parte di stagione e anche la prossima. Lozano ha cambiato partite su partite nelle passate stagioni: sulla fascia destra era un terremoto in alternanza con Politano. Tutto ciò che si poteva sbagliare quest’estate è stato sbagliato. Ho visto giocatori totalmente diversi rispetto a quelli che erano nella passata stagione: Kvaratskhelia, ad esempio, ma non solo. C’è un blocco psicologico e fisico generalizzato che rende difficile segnare, come dimostrano le ultime partite in cui il Napoli non è andato a segno. Per me in una squadra che non fa gol dare così poco minutaggio a Simeone è una follia”.

Factory della Comunicazione