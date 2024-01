Le colpe non sono tutte di Garcia e Mazzarri

Su Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, condotta da Raffaele Auriemma è intervenuto Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli. Di seguito un estratto della sua intervista.

“Il Napoli era un orgoglio non solo per il calcio u che Garcia e Mazzarri possano creare tutte queste problematiche a cui adesso assistiamo, la squadra è cambiata nell’atteggiamento, nel pressing. Il problema difensivo nasce dalla disorganizzazione del centrocampo. Se Kim ci fosse stato, non sono sicuro che avrebbe posto rimedi ai problemi di questo inizio stagione. Quello che contesto è aver lasciato andare collaboratori che De Laurentiis aveva insistito per avere. Non voglio mettermi nei panni di Meluso, ma quell’aggressività dello scorso anno supportato dalla condizione atletica adesso non c’è. Non so che preparazione ha fatto il Napoli, se non arrivano risultati neppure con Mazzarri che sappiamo come lavora, vuol dire che qualcosa non va. Mazzarri deve cercare di riportare serenità nel gruppo e tutti dovremmo dargli una mano”