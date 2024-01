Il Mattino – Spalletti, Napoli è casa sua, e non è un modo di dire, ecco perchè

Luciano Spalletti, dopo il suo addio al Napoli, dopo la vittoria dello scudetto, non ha mai perso occasione per mostrare il suo amore per la città partenopea, e non solo a parole, come sottolinea oggi Il Mattino. “Spalletti non ha parlato mai dei suoi due successori, né di Garcia che voleva chiudere con il passato né di Mazzarri che ancora auspica di poter creare una linea di continuità con quella storia magnifica. Il ct segue il Napoli e non soltanto perché vi sono quattro possibili convocati per l’Europeo. È la sua squadra, i due tatuaggi hanno un autentico valore per lui e il ct della Nazionale non ha alcuna esitazione a mostrarli. Lo scudetto è una medaglia – ben più gratificante del contenuto premio fissato alla firma del contratto nella primavera 2021 – da mostrare con orgoglio. Napoli casa sua e non è soltanto un modo di dire, perché qui, a Marechiaro, Spalletti cerca un’abitazione dove poter trascorrere qualche giorno con i suoi familiari e gli amici scoperti in città. Tra questi vi è anche il sindaco Manfredi, che gli ha attribuito la cittadinanza onoraria: discutono di un progetto per i giovani della zona orientale della città, quello che sarà finanziato dal tecnico del terzo scudetto”.

