Fedele innamorato di Samardzic e spiega bene la sua vera posizione in campo

“Sono innamorato di Samardzic – ha detto il dirigente a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – che è un giocatore talentuoso, a sprazzi ma talentuoso. Ma al posto di chi lo prenderà il Napoli? Al posto di Zelinski? Quindi prende il posto di Elmas e il Napoli ne guadagna. Nella maniera più assoluta Samardzic non può giocare da esterno perché non è un calciatore di passo di corsa; è un giocatore di tecnica che deve avere la palla sui piedi. Insomma, è un 10 che diventa un 9 e mezzo. Andando via Zelinski è chiaro che Samardzic diventa un investimento. Poi c’è la trattativa con Mazzocchi, napoletano di Barra. Mi risulta che la trattativa è stata conclusa. Mi fa piacere per lui, perché è un napoletano di Barra. L’unico a poter giocare su tutta la fascia, al momento, è Alessandro Zanoli, che però può partire: Mazzocchi è stato preso anche per questo. Il Napoli non riesce a prendere giocatori che possano risolvere il problema della squadra perché questa squadra è senza leader e senza difesa e c’è bisogno di centrocampisti di quantità. Con i nomi che sono stati fatti fin qui per il mercato di riparazione non cambia molto. Io credevo che De Laurentiis avesse fatto un passo indietro e invece quella dichiarazione è stata solo un modo per imbonire i tifosi. Perché quando uno ha colpa si mette da parte. Come centrale di difesa avrei preso un giovane tipo Scalvini, oppure Bonucci, Ramos o Thiago Silva. Insomma, un giovane ed uno esperto, abituato a vincere. In difesa non è importante che il calciatore sia mancino o destro; l’importante è che sia un leader. In questo Napoli manca un Allan o un Gargano per fare un esempio. Mancano giocatori fisici, di copertura e che diano peso al centrocampo. Io punterei su Cajuste perché è un giocatore di prospettiva. Bisogna disciplinarlo per farlo diventare un perno di centrocampo”

