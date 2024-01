D’Angelo (Gazzetta): “Samardzic? Napoli piace al calciatore, però vanno messe a posto tutte le tessere del puzzle”

Vincenzo D’Angelo, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Samardzic sta giocando meno negli ultimi periodi, un chiaro segnale di voler tornare subito a cambiare aria. Con l’Inter saltò per un problema di commissioni e non è un caso che proprio da ieri, il Napoli abbia intensificato i contatti con il padre del calciatore. E’ qui che si gioca la partita principale per chiudere l’affare. Napoli è una piazza gradita al calciatore, che sogna di esordire in Champions League, però vanno messe a posto tutte le tessere del puzzle. Con l’Udinese c’è già un accordo di massima sui 20 milioni di euro, ma serve ricevere il via libera dall’entourage del calciatore prima di chiudere tutto in tempi brevi. La Juventus su Samardzic? Le manovre di disturbo sul mercato sono all’ordine del giorno, ma la Juve al momento non ha lo spazio tecnico ed economico necessario per accogliere sin da subito uno come Samardzic. Se non esce nessuno, non può arrivare nessuno. Se il Napoli accelererà per Samardzic, non ci saranno problemi. Se invece si andrà per le lunghe, chiaro che la Juventus può inserirsi in vista della prossima stagione. Di certo il Napoli si muoverà parecchio sul mercato di gennaio, a maggior ragione dopo le parole pronunciate da De Laurentiis. Anguissa è in Nazionale, quindi servirà aggiungere altri elementi a centrocampo. Serve un giocatore pronto subito e di grande fisico. Ci sono dei profili individuati, il Napoli spera di ricevere degli sconti su esuberi come Hojbjerg e Soumaré. Agli azzurri serve un altro equilibratore in mediana”.

