Il Napoli di Mazzarri, dopo il passo falso in casa contro il Monza, si prepara per la trasferta di domenica contro il Torino di Juric. A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianluca Sartori, giornalista del Corriere di Torino, che ha parlato della sfida di domenica.

“Il Torino interessato a Simeone?

Il Torino è numericamente al completo in avanti. Per far arrivare un nuovo attaccante dovrebbe partire uno di quelli che c’è già. Al momento non mi pare una cosa caldissima.

Il Torino è una squadra molto solida e quadrata che concede poco o nulla, ma che in avanti crea poco o nulla. Le statistiche dicono che è uno dei peggiori attacchi. Quello che ha fatto Mazzarri a Torino è degno di nota, poi il Torino non è riuscito a costruire qualcosa su quell’annata lì.

Tameze in difesa contro il Napoli?

C’è questa possibilità, anche se Djidji potrebbe giocare per marcare Kvaratskhelia avendolo già fatto in passato.

Buongiorno e Vlasic?

Buongiorno credo possa interessare a tanti perché è cresciuto moltissimo e si sta confermando molto affidabile. È un giocatore del 1999. Escluderei categoricamente che si possa muovere a gennaio.

Vlasic fino ad ora non ha reso quanto sperato, per ora il contributo in gol e assist non è all’altezza del prezzo pagato.

Buongiorno è un giocatore pronto. Ha assunto una bella posizione di leadership al Torino. È nato e cresciuto con questa maglia addosso, si sente a casa ed è uno dei punti saldi dello spogliatoio anche se è giovane.

Il Napoli?

Col senno di poi la scelta di confermare tutta la squadra non si è rivelata vincente perché un po’ di appagamento c’è stato. Forse non era del tutto imprevedibile. A volte la qualità di una società si vede anche nel capire certe cose. Credo che nel mercato di gennaio ci sia modo di rimediare in qualche modo”.