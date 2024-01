STAR 2023 – Il Napoli compare tre volte nella 10 categorie del Corriere dello Sport

Può essere un terzino destro il miglior giocatore italiano del 2023 e non un cannoniere, un fantasista, un’ala dal dribbling facile? Sì, può essere, se quel giocatore è Giovanni Di Lorenzo, terzino destro di partenza, diciamo pure per convenzione, in realtà regista di fascia, anche rifinitore, anche marcatore. Nella nostra classifica supera di poco Nicolò Barella, che nel 2023 ha fatto tanto, ma tanto davvero. Di Lorenzo, in più dell’interista, ha vinto lo scudetto da capitano e l’ha vinto a Napoli, non a Milano. La differenza è evidente. Questo premio va a un giocatore che anche in un momento così complicato come quello che sta attraversando la sua squadra non si scoraggia. Di Lorenzo del capitano vero ha lo spirito. Una citazione per Berardi e una indicazione per il 2024: se gli infortuni lo lasceranno in pace, questo titolo il prossimo toccherà a Federico Chiesa.