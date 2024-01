Simeone vorrebbe (vuole) giocare, ballottaggio con Raspadori

Victor Osimhen mancherà un mese, impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, e Mazzarri è chiamato a scegliere il centravanti che lo sostituirà. Il ballottaggio è fra Raspdori e Simeone, col secondo in pole position per le caratteristiche del suo gioco, ma anche il Cholito scalpita, specie ora, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Però il cholito Simeone vorrebbe (vuole!) giocare, non può certo più accontentarsi dei 5’ più recupero con il Monza o di quella manciata di occasioni racchiuse nei 403′ complessivi che la coppia Garcia-Mazzarri gli ha offerto in questo quadrimestre. Giovanni Simeone prova a convincere il suo nuovo allenatore, a fingere di ignorare le voci del mercato che lo riguardano da vicino, a non ascoltare il brontolio della propria coscienza che certo non può essere lusingata da un minutaggio così basso, quasi inesistente, certo inespressivo. Se la gioca a modo suo, anche lui, sapendo che questo gennaio sarà comunque intenso, da attraversare con fierezza per capire se deve sentirsi dentro al Napoli o in procinto di mettersi in viaggio”.

Factory della Comunicazione