“Senza Giuntoli manca qualcosa al Napoli, ma i problemi partono da lontano”, Foschi non ha dubbi

Rino Foschi, ex dirigente, ha parlato ai microfoni di Radio CrC, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Giuntoli è un grande professionista, ha fatto il massimo per il Napoli. Senza di lui qualcosa manca, ma sono sempre convinto che i problemi partono da lontano. Ha pagato Garcia, pagherà Mazzarri, ma creare alibi fa male al Napoli. I calciatori del Napoli hanno lacune incredibili, non esiste quello che ha fatto Osimhen. Credo siano giocatori importanti, ma lacunosi. È un peccato quello che sta accadendo a Napoli, il problema sta nella gestione e subire un campione va bene se vinci il campionato. Ma se Osimhen si comporta in quel modo e non vinci fai fatica a subirlo. Maradona era particolare, era diverso e in quello spogliatoio c’erano figure di grandissimo spessore. L’anno scorso il Napoli ha vinto perché domenica dopo domenica il gruppo si univa sempre di più. Quest’anno ha cominciato con le scadenze dei contratti, i capricci di tanti calciatori e dispiace perché lo scudetto era alla portata anche quest’anno. I calciatori sono strapagati perché se un gruppo è forte e non cambia, deve vincere per 2/3 anni, se si fanno i capricci vuol dire che non si ha a che fare con persone serie. I giocatori forti che non fanno gruppo e non si aiutano vuol dire che non sono professionali. Se i giocatori vogliono andare via devono essere ceduti anche perché il Napoli ha un gruppo scouting molto valido per cui se un campione crea problemi in casa, meglio mandarlo via per non creare ulteriori danni. Io guardo tutto, ma non sono più innamorato di questo calcio, viviamo in un’epoca bruttissima”.

