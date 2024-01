Romero: “Il Napoli è in declino, ma i tifosi devono guardare avanti con ottimismo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Attilio Romero, ex presidente del Torino:

Factory della Comunicazione

Napoli è in declino e mi ha colpito davvero tanto. Le grandi imprese sono difficilmente ripetibili, ma non pensavo che gli azzurri scivolassero così dietro e in così poco tempo. C’è tutto il 2024 per riprendersi, anche se contro il Torino non sarà una gara semplice. Mancheranno Osimhen, Anguissa e Meret, ma non sarei catastrofista. Anzi: se fossi un tifoso del Napoli, guarderei ancora con ottimismo a questa stagione. “Ilè in declino e mi ha colpito davvero tanto. Le grandi imprese sono difficilmente ripetibili, ma non pensavo che gli azzurri scivolassero così dietro e in così poco tempo. C’è tutto il 2024 per riprendersi, anche se contro il Torino non sarà una gara semplice. Mancheranno, ma non sarei catastrofista. Anzi: se fossi un tifoso del Napoli, guarderei ancora con ottimismo a questa stagione.

Le prime posizioni sono ancora raggiungibili, anche se la lotta Scudetto è ormai andata. Le parole di De Laurentiis? Ci si stupisce sempre dei suoi atteggiamenti di umilità (ride ndr)… Però è stato un modus operandi intelligente, perché così ha protetto l’allenatore e la squadra, che sono di per loro in difficoltà. Il Torino? Ormai è chiusa nel suo vorrei ma non posso, tra il 12esimo ed il 9no posto in classifica.