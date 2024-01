Politano aspetta il Napoli, ma la proposta araba è “monstre”

Osimhen è stato “un tormentone”, Zielinski è agli sgoccioli. Nel Napoli quest’abitudine di trascinare le questioni relative ai rinnovi sta producendo danni. Ora potrebbe toccare a Matteo Politano. Scrive Il Mattino: “Probabilmente tra le facce scure a cui si riferiva qualche giorno fa Walter Mazzarri c’è anche l’ex interista che ha il contratto in scadenza nell’estate del 2025 e da tempo spinge per una nuova intesa e un adeguamento dell’ingaggio. Peraltro, è uno di quelli più brillanti in questo inizio stagione. Il rinnovo è una priorità per Politano che adesso è anche attratto dall’assalto dell’Al-Shabab che offre 7 milioni per due anni. L’esterno azzurro vuole restare a Napoli, ma senza rinnovo potrebbe spingere per lasciare Napoli già in questa finestra di mercato (che anche in Arabia si chiude il 30 gennaio). Insomma, un bel groviglio di cui proprio non si sentiva la mancanza di questi tempi. Anche perché Politano è stato uno degli intoccabili per Garcia e lo è anche per Mazzarri.”

