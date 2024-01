Napoli, quei record inutili che lasciano l’amaro in bocca

Il Napoli è la squadra che ha fatto più tiri in 18 partite di campionato: 314, dei quali 99 nello specchio della porta, secondo le statistiche della Lega Serie A. Un record che lascia ancor più l’amaro in bocca, visto che gli azzurri sbagliano sotto porta e lasciano punti per strada. Poca precisione e troppa frenesia sotto porta hanno dato origine a errori pesanti. Gli azzurri, come riporta anche ilmattino.it sono primi nella classifica dei tiri, ma solo quinti in quella dei gol: 28, ben 14 in meno dell’Inter. Altro primato è il possesso palla: 33’02” a gara. Ma conta davvero poco se non vi è la finalizzazione e se spesso si subisce al primo cedimento della difesa. Finora sono già sei le partite concluse senza reti, quante il Napoli di Spalletti in tutto lo scorso campionato. Per la squadra di Mazzarri la percentuale tiri-gol è dell’8 per cento, un po’ più della Salernitana (7 per cento), del Monza (6 per cento) e dell’Empoli (5 per cento). I numeri di solito non sbagliano, il problema è la finalizzazione.

