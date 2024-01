Le cinque top clausole da record: le cessioni più preziose del club azzurro

Si legge su il mattino.it

Factory della Comunicazione

Un accordo ormai alle spalle, un ingaggio da top club europeo e una clausola rescissoria che potrebbe fare la storia a Napoli. Victor Osimhen avrà tutti i riflettori puntati addosso la porssima estate, con i club più importanti del continente pronti a fare la corte al nigeriano azzurro per pagare la clausola e sottrarlo al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Oltre 100 milioni per portarlo subito via, una cifra che potrebbe riscrivere una pagina di storia azzurra: ma quali sono le cinque cessioni più remunerative nella storia del Napoli?

Kalidou Koulibaly al Chelsea (2022/23) per 38 milioni di euro

Dopo anni di tira e molla, Kalidou lascia Napoli per approdare in Premier League. È il Chelsea a convincere più di tutti il calciatore arrivato quasi dieci anni prima dal Belgio in azzurro per una cifra intorno ai 10 milioni. A Napoli era diventato tra i migliori al mondo nel suo ruolo, l’esperienza inglese però per Kalidou durerà una sola stagione – e nemmeno indimenticabile – con i Blues: la scorsa estate, infatti, il centrale difensivo senegalese ha lasciato anche Londra per approdare negli Emirati Arabi.

Kim Min-jae al Bayern Monaco (2023/24) per 47 milioni di euro

Altro giro, altro difensore centrale. È bastato un anno a Napoli a Kim Min Jae per farsi apprezzare da mezza Europa. Il centrale difensivo sudcoreano era arrivato da semisconosciuto un anno fa e ha aiutato la squadra di Spalletti a vincere lo scudetto in azzurro. La clausola rescissoria nel contratto da quasi 50 milioni di euro è sembrata una passeggiata al Bayern Monaco che non ci ha pensato due volte a portarlo in Baviera al termine di una stagione da record.

Jorginho al Chelsea (2018/19) per 57 milioni di euro

Con l’addio di Maurizio Sarri e la fine di un ciclo triennale che aveva visto il Napoli sfiorare la vittoria dello scudetto con una stagione da 91 punti in campionato, si conclude anche l’esperienza in azzurro di Jorginho dopo quattro stagioni e mezzo di permanenza. L’italo-brasiliano seguirà proprio il maestro toscano in Inghilterra: dopo un lungo corteggiamento di Guardiola, Jorginho sceglierà il Chelsea dove resterà per oltre tre stagioni fino al passaggio all’Arsenal della passata annata. Per il Napoli una cessione da record: acquistato per poco meno di 10 milioni, sarà ceduto a quasi 60.

Edinson Cavani al Psg (2013/14) per 64 milioni di euro

Un decennio fa, altre cifre e altro mercato. Eppure quella di Edinson Cavani resta una delle migliori cessioni nella storia del club azzurro. Tre anni a Napoli con oltre 100 gol per l’uruguaiano che avrebbe un contratto lungo ma non può opporsi ai soldi e ai fasti del primo Paris Saint Germain in rampa di lancio. Il Napoli aveva lasciato andare anche Lavezzi sotto la Tour Eiffel qualche mese prima, stavolta toccherà al Matador: 64 milioni di euro la cifra da record per strapparlo a De Laurentiis che con quei soldi rifarà tutta la squadra da consegnare poi nelle mani di Rafa Benitez.

Gonzalo Higuain alla Juventus (2016/17) per 90 milioni di euro

Tra gli acquisti chiesti da Rafa, anche quello di una punta in uscita dal Real Madrid e pronto a prendersi l’Italia: Gonzalo Higuain monopolizzerà l’attenzione per tre anni a Napoli, prima di lasciare l’azzurro in una estate piena di colpi di scena e dopo una annata con Sarri in panchina che lo portierà a rompere il record di sempre di gol in Serie A. 36 quelli messi a segno dall’argentino che poi “tradirà” l’azzurro per dire sì alla Juventus, con i bianconeri che pagheranno la clausola rescissoria nel suo contratto da oltre 90 milioni. Una cessione ancora nella testa di tanti tifosi, una cifra da record che forse solo Osimhen potrà battere.