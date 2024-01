I cinque migliori acquisti d’oro di De Laurentiis al mercato di gennaio

Si legge su ilmattino.it

«Tutto quanto successo è colpa mia. È una mia responsabilità tutto quanto accaduto fin qui. Ma la stagione è lunga e con il mercato recupereremo il tempo perso». Aurelio De Laurentiis era stato chiaro nella conferenza post Napoli-Monza, le speranze di risalire la classifica per il club azzurro stanno tutte, o quasi, nel mercato: la sessione invernale si apre praticamente oggi e la società è pronta a investire cifre importanti: circa 60 milioni di euro a disposizione per rinforzare la squadra che porta sulla maglia lo scudetto. Storicamente, il Napoli di Adl non ha mai fatto scintille a gennaio, ma quali sono i migliori acquisti arrivati a metà stagione? Pierluigi Gollini (2022/23) in prestito Veni, vidi, vici… lo scudetto. Il Napoli di Spalletti perde Sirigu e si lancia su Gollini a metà stagione, con lo scudetto già nel mirino e una porta solo da rafforzare. L’ex portiere di Atalanta, Fiorentina e Tottenham accetta di essere il dodicesimo uomo ma si rivelerà poi decisivo nelle ultime uscite della stagione che confermeranno la vittoria azzurra in campionato. L’amore per l’azzurro lo riporta a Napoli anche all’inizio della stagione oggi in corso.

Matteo Politano (2019/20) per 24 milioni di euro

Poco meno di 25 milioni per assicurarselo dall’Inter in una delle sessioni di trasferimento invernali più complicate per il Napoli di De Laurentiis, ma un aiuto fondamentale per la squadra che vincerà poi lo scudetto. Matteo Politano è uno degli investimenti migliori delle ultime stagioni, diventato via via sempre più importante per la squadra fino alla titolarità quasi intoccabile di quest’anno. In totale, fin qui, l’esterno romano ha collezionato 170 presenze con gli azzurri e 28 reti.

Faouzi Ghoulam (2013/14) per 5,5 milioni di euro

Arriverà in azzurro da semisconosciuto, poi diventerà tra i migliori esterni d’Europa fino al maledetto infortunio del 2017. Faouzi Ghoulam ha lasciato Napoli solo nell’estate del 2022, dopo quasi otto stagioni da protagonista e anche leader dello spogliatoio. Il terzino algerino è stato uno dei pezzi forti del Napoli di Sarri che provò a vincere lo scudetto in un triennio fantastico tutto azzurro, fino poi alla rottura e all’addio da svincolato di due estati fa.

Stanislav Lobotka (2019/20) per 25 milioni di euro

Giuntoli lo seguiva da un po’, nella stagione del covid l’occasione per prenderlo. Il Napoli di Gattuso deve smuovere le acque di una stagione complicatissima e lo slovacco del Celta Vigo potrebbe essere l’occasione giusta. L’investimento è importante, l’adattamento non è facile, poi con Spalletti Lobotka diventa tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Il valore si è impennato grazie allo scudetto e grazie a prestazioni che lo hanno messo sotto i riflettori dei più grandi club europei.

Jorginho (2013/14) per 9,5 milioni di euro

Diventerà un faro della nazionale italiana campione all’Europeo 2020 e anche del Chelsea campione d’Europa. Ma prima Jorginho è stato a lungo uno dei simboli del Napoli più bello dell’ultimo ventennio, quello allenato da Maurizio Sarri. L’italo-brasiliano fu una intuizione di metà anno: acquistato nel gennaio 2014 per poco meno di 10 milioni di euro dal Verona. Ci mise un po’ a carburare in azzurro, poi è diventato insostituibile. Il Chelsea lo acquista nell’estate del 2018 per 57 milioni di euro, con il Napoli giocherà in totale 160 partite, con 6 gol e 14 assist.